1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano

Introduzione
In occasione della festa dei lavoratori, la città meneghina offre un fitto calendario di eventi: dal corteo in centro con comizio e spettacoli, ai musei aperti, alle sagre nei dintorni, fino alle iniziative per le famiglie. Nel 2026 il tema nazionale “lavoro dignitoso” dà il tono al corteo organizzato da CGIL, CISL e UIL, accompagnato da dibattiti, concerti e iniziative che invitano a riflettere su contrattazione, diritti e trasformazioni del mondo del lavoro.
Quello che devi sapere
Corteo del primo maggio: da Porta Venezia a Piazza della Scala
Il tradizionale corteo del 1° maggio 2026 parte da corso Venezia angolo via Palestro , con concentrazione alle ore 9 e partenza alle 9.30, per poi snodarsi verso piazza San Babila e concludersi in piazza della Scala. In piazza si terrà un comizio con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, affiancato da spettacoli musicali e di intrattenimento, fra cui quelli di Karima e le Golden e di Sergio Sgrilli. È consigliabile informarsi in anticipo sugli eventuali divieti di accesso o chiusure parziali di strade e metropolitana, soprattutto nel cuore del centro storico
Musei, mostre e cultura
Per chi preferisce un'esperienza all'insegna della cultura il 1° maggio 2026 offre numerose aperture di musei e istituzioni cittadine. Tra le proposte indicate dalle guide cittadine figurano la Basilica di Sant'Ambrogio, con percorsi ludico‑educativi pensati per avvicinare i più piccoli alla storia e all'arte religiosa. Altre iniziative coinvolgono mostre permanenti e temporanee , spesso con ingressi agevolati o attività dedicate alle famiglie, che trasformano Milano in un “museo diffuso” anche nel giorno della Festa dei Lavoratori. Tra le principali aperture confermate:
- Palazzo Reale (10:00 – 17:30), sede di importanti mostre temporanee.
- ADI Design Museum – Compasso d’Oro (10:30 – 20:00), dedicato alla storia e all’eccellenza del design italiano.
- Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci (9:30 – 18:30), particolarmente adatto anche alle famiglie.
- Pinacoteca Ambrosiana (10:00 – 18:00), con capolavori che spaziano da Leonardo a Caravaggio.
- MUDEC – Museo delle Culture (10:30 – 22:30), con orario prolungato fino a sera, ideale per una visita anche nel tardo pomeriggio.
- Fondazione Prada (10:00 – 19:00), punto di riferimento per l’arte contemporanea.
- Pirelli HangarBicocca (10:30 – 20:30), spazio espositivo di arte contemporanea.
- PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea (10:00 – 17:30, ultimo ingresso alle 16:30).
- Musei del Castello Sforzesco (7:00 – 19:30), complesso museale tra i più visitati della città.
- Cenacolo Vinciano (8:30 – 19:15), con l’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, accesso su prenotazione obbligatoria.
Fuori Milano ma non troppo lontano
Per chi preferisce una gita fuori porta, il Primo Maggio è un'occasione perfetta per spostarsi nei dintorni del capoluogo lombardo e, magari, trascorrere una notte fuori città. Tra le mete più apprezzate vale la pena segnalare:
- Bergamo Alta, raggiungibile in meno di un'ora da Milano, con il suo centro storico arioso, le vie del centro e le viste sulla pianura.
- Pavia e la Certosa, per unire centro storico, università e la maestosa abbazia certosina in un unico itinerario.
- Parco e Villa Reale di Monza, ottimi per chi cerca un mix di natura, architettura e spazio per bambini.
- Franciacorta, perfetta per chi vuole combinare una giornata in collina con degustazioni di vino e ristoranti tipici lungo un percorso enogastronomico.
- Lago di Como, con le località di Bellagio e Varenna, ideale per una passeggiata lungo il lago, un battello panoramico e un pranzo in riva.
- Lago Maggiore e le Isole Borromee, dove fermarsi per una visita guidata e un tuffo nel fascino di parchi storici e dimore nobiliari.
Si balla all'aria aperta con Anna Molly
L'evento propone 13 ore di festa all'aperto di fronte allo skatepark di Parco Lambro. La musica inizia alle 10:00 e prosegue fino a mezzanotte, con un'atmosfera vivace e informale adatta a chi vuole unire sport, cultura di strada e spensieratezza in un giorno di festa. Si consiglia l'ingresso al parco da via Feltre una zona facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, ideale per passare l'intera giornata all'aria aperta tra musica, pattinaggio e nuovi amici.
Assaggio d'estate ad Acquaworld
Ad Acquaworld, il parco acquatico alle porte di Milano, ci sarà il primo assaggio d’estate tra chiringuito, solarium e apertura straordinaria dal mattino. Aperto nel 2011, Acquaworld, è l’unico parco acquatico e benessere indoor e outdoor in Italia con i suoi 20.000 metri quadrati di superficie, nove scivoli acquatici, piscine e vasche idromassaggio con acqua sempre riscaldata a 31° e, in estate, un grande giardino con sdraio, lettini e ombrelloni.
Consigli pratici
Per organizzare al meglio la giornata è utile tenere a mente alcuni punti pratici. Il corteo del 1° maggio si svolge in mattinata, con transito nelle strade centrali, quindi è bene verificare gli orari di partenza e arrivo, così come eventuali deviazioni per il traffico o il trasporto pubblico. Per chi mira a una giornata più “leggera”, può essere comodo consultare i portali dedicati agli eventi di Milano, come la pagina “1 maggio 2026: cosa fare a Milano e gite fuori porta” e le rubriche di eventi settimanali, che riassumono concerti, mostre, sagre e iniziative per famiglie.