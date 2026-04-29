1° maggio, Festa del Lavoro: cosa fare a Milano

Il tradizionale corteo del 1° maggio 2026 parte da corso Venezia angolo via Palestro , con concentrazione alle ore 9 e partenza alle 9.30, per poi snodarsi verso piazza San Babila e concludersi in piazza della Scala. In piazza si terrà un comizio con i segretari generali di CGIL, CISL e UIL, affiancato da spettacoli musicali e di intrattenimento, fra cui quelli di Karima e le Golden e di Sergio Sgrilli. È consigliabile informarsi in anticipo sugli eventuali divieti di accesso o chiusure parziali di strade e metropolitana, soprattutto nel cuore del centro storico