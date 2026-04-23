Una donna di 45 anni è stata trovata morta ad Amsterdam. Lo riporta Il Messaggero, spiegando che il compagno è ora in stato di fermo. La donna, che si chiamava Ilenia Panzolini ed era originaria di Montefiascone (in provincia di Viterbo), è stata trovata senza vita venerdì sera all'interno di un'abitazione in Madurastraat, nel quartiere Indische Buurt nella zona est della città. Il quotidiano romano spiega come intorno alle 20 di venerdì alcuni vicini avessero chiamato la polizia, che, una volta arrivata sul posto avrebbe ritrovato il corpo della donna. Il compagno, di 46 anni, è stato subito fermato mentre le indagini vanno avanti. La polizia invita chiunque sia in possesso di informazioni utili a riferirle alle forze dell'ordine.