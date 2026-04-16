Si tratta di salmone prodotto e confezionato per Lidl Italia s.r.l. dalla ditta "Compagnia del mare S.r.l." nel proprio stabilimento di Busto Arsizio, in provincia di Varese ascolta articolo

Rischio microbiologico per un salmone affumicato, lavorato e confezionato in Italia. La catena di supermercati Lidl ha annunciato il richiamo dai propri punti vendita di questo lotto per tutelare i consumatori da una possibile presenza di Listeria all'interno del prodotto. Come spiega l'avviso di richiamo, pubblicato anche dal Ministero della Salute sul proprio portale dedicato agli avvisi di sicurezza e ai richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori, oggetto del ritiro dal commercio e il salmone affumicato norvegese con pistacchio venduto a marchio Deluxe.

Ministero della Salute

Avvertenze del Ministero della Salute “Se sei in possesso di questo prodotto, consegnare al punto vendita dove è stato effettuato l'acquisto”. Lo scrive il Ministero della salute, sul sito nella sezione richiami. Nel dettaglio, si tratta di salmone prodotto e confezionato per Lidl Italia s.r.l. dalla ditta "Compagnia del mare S.r.l." nel proprio stabilimento di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Il Lotto interessato dal richiamo è il numero LC22606501 con data di scadenza fissata al 21 aprile 2026.Il prodotto in questione è venduto in buste preconfezionate da 100 grammi ciascuna.

Ministero della Salute