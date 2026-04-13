"Quando lo abbiamo saputo, ci è dispiaciuto per chi ha investito, per chi ci ha messo veramente il cuore, l'anima e la testa. Il nostro più grande dispiacere è stato proprio questo". Lo ha detto la madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, all'Università Statale di Milano ascolta articolo

"A queste ingiustizie ci siamo abituati da dieci anni. Noi sapevamo di striscio che c'era stata questa richiesta di fondi. Quando lo abbiamo saputo, ci è dispiaciuto per chi ha investito, per chi ci ha messo veramente il cuore, l'anima e la testa. Il nostro più grande dispiacere è stato proprio questo". Lo ha detto la madre di Giulio Regeni, Paola Deffendi, all'Università Statale di Milano, in occasione della prima proiezione del documentario sul ricercatore - “Tutto il male del mondo” - commentando la negazione dei fondi pubblici al film da parte del Ministero della Cultura.

Paola Deffendi, madre di Giulio Regeni - ©Ansa

Paola Deffendi: “Ci dispiace per chi ci ha messo cuore, anima e testa” "Il nostro commento di famiglia, includo anche l'avvocata Alessandra Ballerini, è stato: Deve fare tutto Giulio? Basta, deve fare tutto lui! perché non è la prima volta che, dove arriviamo e arriva Giulio, qualcosa salta", ha aggiunto la madre di Regeni, secondo cui in Italia la ricerca, l'arte e la cultura sono all'interno dello stesso contenitore e non viene dato loro il giusto valore. "Vorrei dire di più, ma qui non posso ancora farlo", ha aggiunto, concludendo con un riferimento al titolo del libro scritto con il marito Claudio: "Giulio fa cose, Giulio continua a fare cose". Approfondimento No fondi film Regeni, Giuli: decide commissione indipendente

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