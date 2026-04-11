L'istituzione e la consegna di una borsa di studio dedicata alla memoria di Riccardo Minghetti, studente del Liceo Stanislao Cannizzaro di Roma morto nella tragedia di Crans-Montana sarà annunciata nel corso del congresso regionale della Uil Scuola Lazio in programma lunedì prossimo. Un appuntamento di confronto e partecipazione - spiega una nota del sindacato Uil - che metterà al centro i temi della valorizzazione del personale della scuola, del lavoro nella scuola, della qualità dell'istruzione e del rafforzamento del diritto allo studio. Nel corso dei lavori congressuali il segretario regionale Saverio Pantuso annuncerà l'istituzione della borsa di studio.

Lunedì si svolgerà il congresso regionale del sindacato

Si svolgerà lunedì 13 aprile, nell'Istituto Galileo Galilei di Roma, alle 9.30, il Congresso regionale della Uil Scuola Lazio. "Nelle scuole, tra la gente. Coerenza e rispetto", lo slogan che riunirà delegati e rappresentanti sindacali per discutere le sfide e le prospettive del sistema scolastico nella regione. Nel corso dei lavori congressuali il segretario regionale Saverio Pantuso annuncerà l'istituzione e la consegna di una borsa di studio dedicata alla memoria di Riccardo Minghetti, studente del Liceo Stanislao Cannizzaro scomparso nella tragedia svizzera di Crans-Montana. Alla consegna parteciperà la dirigente scolastica del liceo scientifico dell'Eur, la professoressa Pina Tomao. "Questa piccola iniziativa - spiega Saverio Pantuso, Segretario generale della Uil scuola Lazio - vuole sostenere il percorso formativo delle giovani generazioni e a trasformare il ricordo di un ragazzo prematuramente

scomparso in impegno e responsabilita' verso la comunita' scolastica".