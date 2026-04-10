In programma dal 16 al 18 aprile workshop, talk, spettacoli e musica per affrontare i temi più urgenti per ragazze e ragazzi: benessere mentale, parità e sport, AI, educazione affettiva e futuro

A Milano torna "You’re Right! Festival dei diritti dei ragazzi e delle ragazze", ideato da Terre des Hommes in collaborazione con Scomodo e il patrocinio del Municipio 2 del Comune di Milano. Da giovedì 16 a sabato 18 aprile, tre giorni per dare voce alle nuove generazioni e lasciare loro il microfono. Un appuntamento per ribaltare la prospettiva, mettendo al centro ragazze e ragazzi e il loro sguardo sul mondo. In un tempo in cui spesso si parla di giovani senza davvero ascoltarli, la redazione di Scomodo (via Jean Jaures, 22, Milano) apre le porte a ragazzi, insegnanti e genitori con laboratori e talk ma anche intrattenimento e musica. Momenti di riflessione e occasioni per entrare in dialogo, per guardare da vicino gli ostacoli e le opportunità che si pongono, oggi, davanti ai più giovani. La mattina sarà dedicata ai workshop per le scuole, la serata, dalle 18 in poi, a talk, spettacoli e Dj set gratuiti e aperti a tutti. “Con You’re Right vogliamo dare spazio alle ragazze e ai ragazzi, ascoltare le loro domande, paure, aspirazioni e offrire loro un luogo reale di confronto e partecipazione. Crediamo che sostenere i loro diritti significhi partire proprio da qui: dal riconoscere la loro voce e accompagnarli nella costruzione del loro futuro”, dichiara Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes.

Il programma

Giovedì 16 aprile

La mattinata prevede il workshop per le scuole di Food for Fine, il progetto di Terre des Hommes, sostenuto da Con I bambini, nato per prevenire i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, mettendo al centro il benessere mentale dei più giovani. In programma un laboratorio di yoga e consapevolezza corporea in collaborazione con l’associazione Nutrimente, uno di fumetto insieme all’associazione Pollicino e uno di scrittura creativa con Fondazione Lazzaroni. Alle 18.30 si terrà il talk, aperto al pubblico, “Che chance abbiamo? Passare l’adolescenza in una cella”: una riflessione sulla vita nelle carceri minorili, a partire dal progetto Chance, sostenuto da Enel Cuore, con cui Terre des Hommes interviene in alcuni istituti penali per minorenni per migliorare la relazione tra ragazzi e operatori. Intervengono: Luca Pasetti, responsabile del progetto Chance; Giusi Sellito, Neuropsichiatra del progetto Chance; Raffaella Di Rosa, giornalista e autrice di “Vite minori”; Savino Viscillo, ospite della comunità Kayròs; Daniele Serriconi, operatore Kayròs. Modera Khadija El Mahboul di Scomodo. Per l’occasione sarà allestita l’installazione “CHANCE - Tracce, voci, gesti dalle carceri minorili”. In serata, alle 20:30, il Dj set a cura di Attitude Recordz.

Venerdì 17 aprile

Si parte, la mattina, con il workshop per le scuole di Parità in campo, strumento formativo ideato da Terre des Hommes e Fondazione Milano Cortina per educare i giovani sui temi della parità di genere, del bullismo e della disabilità attraverso lo sport. Alle classi partecipanti saranno proposti esercizi per allenare l'equità e l'inclusione nello sport, a partire dalle storie che raccontiamo e da come scegliamo di rappresentarle. A seguire, un secondo workshop “La fanzine dello sport”: i ragazzi potranno mettere in pratica quanto imparato nella prima parte della mattina realizzando insieme un giornale. Nel pomeriggio, alle 16, un workshop aperto a tutti: insieme all’ingegnere Jacopo Ameli e alla programmatrice di videogames Laura Mazzuca si sperimenteranno le tecniche di Live Coding. Alle 18.30 ci sarà “L’AI come alleata”, un talk per comprendere come usare al meglio gli strumenti di Intelligenza Artificiale con Paolo Ferrara, direttore generale di Terre des Hommes, Federica Rossi, AI Skills director di Microsoft Elevate e la fotografa Eva Rivas Bao. Modera Martino Wong di Scomodo. Chiude la seconda giornata di festival, alle 20:30, il Dj set a cura del collettivo Amici Amici.

Sabato 18 aprile

Durante la mattinata ragazze e ragazzi potranno partecipare all’orientamento scolastico e lavorativo condotto dalla redazione di Scomodo, in collaborazione con Cooperativa Sociale Comunità del Giambellino, per immaginare e iniziare a costruire il proprio futuro. Nel pomeriggio due talk aperti a tutti. Si inizia alle 15.30 con “Ai giovani non interessa la politica. O forse sì.”, per sfatare uno dei miti più diffusi sulla Gen Z e scoprire i modi con cui le nuove generazioni, più o meno consapevolmente, stanno facendo politica. All’interno del talk le partecipanti alla scuola di politica per ragazze di Prime Minister e Terre des Hommes intervisteranno la vicesindaca del Comune di Milano Anna Scavuzzo e l’assessora del Municipio 2 Arianna Curti. A seguire, alle 16.30, si parlerà di uno dei temi più urgenti e cari ai giovani con “Ma quindi, quest’educazione sessuo-affettiva?”. Interverranno la sessuologa di Terre des Hommes Elisa Passatore, il consigliere di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino, la ginecologa Chiara Riviello, la psicoterapeuta Stella Brugnetta, la psicologa clinica e consulente sessuale Hello Policose e l’esperto di diversity, equity & inclusion Matteo Bianchi. Modera Alessia Cottini di Scomodo. You’re Right si chiude sabato sera con due appuntamenti artistici: alle 18.30 il Queer panic, show di stand up comedy di Drama Milano, e alle 20:30 Live Music con Kook. Tutti gli appuntamenti del festival sono gratuiti ma è necessaria la prenotazione sul sito.