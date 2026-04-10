Appello per un patto digitale: mostriamo il "là fuori" ai nostri figli

Nella sua rubrica “ChiaraMente” per Sky TG24 Insider, la scrittrice Chiara Gamberale, autrice di “Dimmi di te”, si chiede quale debba essere l'orizzonte degli adulti di oggi. Se al posto di vietare, ci impegnassimo a raccontare ai più piccoli che il mondo offline può essere molto più avvincente e straordinario di quello contenuto nelle scatole degli smartphone?
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