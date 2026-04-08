Terremoto nell'area dei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4

La terra ha tremato alle ore 16,48, ad una profondità di 1 km. Da qualche ora è in atto uno sciame sismico: alle ore 15.32 si è registrata un'altra scorssa di magnitudo 1.1, alle 15.19 di 1.7 e alle 14.38 di 2.3

Una scossa di terremoto è stata avvertita nell'area dei Campi Flegrei, nelle vicinanza di Pozzuoli, alle ore 16.48. L'evento è stato registrato dall'Ingv, si è verificato alla profondità di un chilometro ed è stato avvertito anche a Bacoli, Arco Felice, nei quartieri occidentali di Napoli, da Bagnoli a Fuorigrotta ai Camaldoli. Dalle ore 14.48, con una scossa di magnitudo 2.3 nell'area della Solfatara a Pozzuoli, è iniziato un nuovo sciame sismico: alle ore 15.32 si è registrata un'altra scorssa di magnitudo 1.1, alle 15.19 di 1.7.