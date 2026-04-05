Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mamma aggredita sul bus, "Li ho urtati, mi hanno preso a cinghiate"

Cronaca

A parlare, sul Corriere della sera, è la mamma aggredita il 1 aprile su un bus ad Alessandria, in presenza del figlio preadolescente, per cui la squadra mobile della polizia ha individuato e denunciato due ragazzi, due minorenni di origine nordafricana, due giorni fa

ascolta articolo

"Ho urtato quei due ragazzi per sbaglio, è vero, ma ho chiesto subito scusa. Non è bastato. Non pensavo però potessero prendermi a cinghiate". A parlare, sul Corriere della sera, è la mamma aggredita il 1 aprile su un bus ad Alessandria, in presenza del figlio preadolescente, per cui la squadra mobile della polizia ha individuato e denunciato due ragazzi, due minorenni di origine nordafricana, due giorni fa. "Mi hanno colpita ovunque - prosegue la donna, 34 anni, di origine nigeriana -. Sotto gli occhi di mio figlio che piangeva e urlava. È stato un incubo". La trentaquattrenne racconta che quel pomeriggio, preso il figlio a scuola, è salita sul mezzo pubblico affollato ed è rimasta in piedi. Un frenata dell'autista l'ha fatta cadere proprio su quei ragazzi. I due hanno iniziato a spingere il bambino, è il racconto della donna, così lei è intervenuta per difenderlo. "Mi hanno prima insultata con parole nella nostra lingua - ha aggiunto -. Poi uno si è tolto la cintura e ha iniziato a picchiarmi. L'altro invece l'ha tirata fuori dallo zaino". I presenti hanno ripreso la scena. "Non capivo la motivazione, non li avevo mai visti - prosegue la donna -. Mi hanno colpita ovunque: sulla pancia, sulle gambe, alla testa. Ho ancora lividi inogni parte del corpo. L'autobus si è fermato e mi hanno trascinata fuori, continuando a picchiarmi. Poi per fortuna sono arrivati i poliziotti. Mi hanno salvato la vita. Quando entro sull'autobus ora ho paura che qualcuno possa farmi del male, perché non c'è nessuno che ti aiuti". Il giovane che ha ripreso l'accaduto ha spiegato di avere tentato di intervenire, ma di avere desistito per gli aggressori "possedevano armi da taglio".

Cronaca: Ultime notizie

Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino

Cronaca

Il presidente della Repubblica ha approfittato delle feste pasquali nella città per tornare al...

Bimbo muore in schianto sull'autostrada, era in moto col padre

Cronaca

L'incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il casello di Felizzano e l'uscita di Asti Est, in...

Maxi rissa nel Lodigiano, ragazzo accoltellato: è gravissimo

Cronaca

Tre i giovani finiti in ospedale. Quello più grave si trova al San Matteo di Pavia in codice...

Pulcini vivi in scatola per Pasqua: l'idea criticata di una scuola

Cronaca

Gli animali sono stati consegnati in piccole scatole decorate a bambini tra i 3 e gli 11 anni....

Napoli, picchia la moglie con una cassa bluetooth: arrestato 48enne

Cronaca

L'uomo, tossicodipendente, si è avvicinato all'auto della moglie chiedendole dei vestiti. Al...

Cronaca: i più letti