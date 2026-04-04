Incidenti mortali tra Roma e Milano: il bilancio è di 3 morti

Nella notte tra venerdì e sabato nella capitale hanno perso la vita una donna di 50 anni e un ragazzo di 16 anni. Sono rimaste ferite le due figlie della donna, una 20enne e l'altra di 11 anni, trasportate al Policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente dell'altra auto, italiano di 19 anni, condotto presso il policlinico Tor Vergata. Nella città meneghina, invece, lo scontro è avvenuto tra un auto e una motocicletta il cui guidatore non si sarebbe fermato ad uno stop. Per il centauro non c'è stato nulla da far ascolta articolo

A Roma due persone hanno perso la vita in un incidente stradale, in via Tusolana, una 50enne e un 16enne. Il fatto è avvenuto alle 23 di venerdì in via Tuscolana 2122, all'incrocio con via Antonino Anile. A Milano, invece, un ragazzo di 19 anni, che pare non si sia fermto ad uno stop, è morto sempre la scorsa notte in prossimità di in piazza Prealpi in seguito ad uno scontro con un'auto guidata da una donna di 32 anni risultata negativa ai test di alcol e droga. L'incidente è avvenuto verso le 2.

La dinamica dell'incidente a Roma A perdere la vita una donna alla guida della Fiat Punto, di nazionalità italiana e di 50 anni, e il passeggero della Fiat 500, un ragazzo italiano di 16 anni. Sono invece rimaste ferite le due passeggere a bordo della Punto, figlie della vittima, una 20enne e l'altra di 11 anni, trasportate al Policlinico Umberto I. Ferito anche il conducente della 500, italiano di 19 anni, condotto presso il policlinico Tor Vergata, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Entrambi i veicoli sono stati sequestrati dagli agenti del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, che ha in carico le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Incidente Roma 4 aprile 2026, Ansa - ©Ansa