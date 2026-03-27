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Omicidio Vassallo, prosciolto colonnello Cagnazzo: in tre a processo

Cronaca
©Ansa

Il colonnello dei carabinieri è stato prosciolto dalle accuse nel processo per l'omicidio del primo cittadino di Pollica, ucciso nel settembre 2010. Tra gli altri imputati, l'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano sono stati rinviati a giudizio per omicidio. Rito abbreviato per l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso

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Il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo è stato prosciolto dalle accuse nel processo per l'omicidio del "sindaco-pescatore" Angelo Vassallo, primo cittadino di Pollica, ucciso nel settembre 2010. Le indagini hanno da sempre portato a sospettare che Vassallo sia stato eliminato dai clan camorristici perchè, come sindaco, promotore di diversi provvedimenti a tuitela dell'ambiente che di fatto ostacolavano i traffici  illeciti. Tra gli altri imputati, l'ex brigadiere dei carabinieri Lazzaro Cioffi e l'imprenditore Giuseppe Cipriano, accusati di omicidio, sono stati rinviati a giudizio. L’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso ha invece ottenuto di essere processato con il rito abbreviato: risponde di omicidio per avere partecipato a un sopralluogo avvenuto qualche giorno prima del delitto. 

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