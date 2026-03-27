Il giurista si è spento all’età di 88 anni dopo una vita dedicata agli studi accademici. Rettore dell’Università di Bologna dal 1985 ai primi anni duemila, durante il suo mandato l’Alma Mater ha conosciuto una forte espansione ascolta articolo

Fabio Roversi Monaco, giurista, storico rettore e professore emerito di diritto amministrativo dell’Università di Bologna si è spento all’età di 88 anni. Considerata una delle figure più influenti della vita culturale e istituzionale della città negli ultimi decenni, nel corso della sua carriera ha ottenuto diverse onorificenze: nel 1982 è stato nominato commendatore dell'ordine al merito della Repubblica italiana, nel maggio 1998 ha ricevuto la medaglia d'oro ai benemeriti della scienza e della cultura e nel 2001 è diventato cavaliere di gran croce dell'Ordine al merito della Repubblica italiana. Promotore del sistema museale universitario bolognese, ha reso accessibile al pubblico la grande collezione artistica e scientifica dell’ateneo.

Giovanni Molari: “Una delle figure più autorevoli e rappresentative” "Con la scomparsa di Fabio Roversi Monaco - ha dichiarato il Rettore Giovanni Molari - l'Università di Bologna perde una delle sue figure più autorevoli e rappresentative. Nel corso del suo lungo rettorato, ha saputo guidare l’Ateneo con visione, determinazione e profondo senso delle istituzioni, contribuendo in modo decisivo al suo sviluppo internazionale. A nome di tutta la comunità universitaria, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia e la nostra riconoscenza per l’eredità culturale e istituzionale che lascia".