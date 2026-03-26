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Catania, incendio all'ospedale Cannizzaro: evacuati alcuni pazienti

Cronaca
©Ansa

Le fiamme sono divampate al settimo piano dell'edificio F3 della struttura per cause ancora da chiarire. Al momento, forze dell'ordine e personale sanitario sono al lavoro mentre prosegue l'evacuazione dei pazienti. Non ci sono ancora informazioni certe sull'origine del rogo né sull'eventuale presenza di feriti o intossicati

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Emergenza in corso all'Ospedale Cannizzaro di Catania dove un incendio si sarebbe sviluppato al settimo piano dell'edificio F3 per cause ancora da accertare. Le informazioni sono ancora frammentarie e la situazione è in continua evoluzione. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco, la Polizia, i sanitari del 118 e più addetti alla sicurezza dell'ospedale, impegnati nelle operazioni di soccorso e gestione dell'emergenza. È stata disposta l'evacuazione immediata dei pazienti presenti nel piano interessato. Alcuni vengono accompagnati lungo le scale antincendio. Altri sono trasferiti attraverso percorsi interni, assistiti dal personale sanitario e dagli addetti alla sicurezza. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato le fiamme. Non si hanno conferme sull'eventuale presenza di feriti o persone intossicate.

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