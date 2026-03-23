Valanghe, Italia il Paese in Europa con più morti: 37 questo inverno

L'Italia è il Paese europeo con più morti tra scialpinisti ed escursionisti. In questa stagione invernale sono state 37 le vittime di valanghe sulle montagne italiane. I dati arrivano dall' European Avalanche Warning Services .

Il primo e l'ultimo incidente

Le 37 vittime comprendono anche il bilancio della slavina di sabato scorso in Val Ridanna in Alto Adige, quando due scialpinisti altoatesini erano stati estratti senza vita dalla massa nevosa, e una donna bresciana di 26 anni è successivamente deceduta in ospedale. Una quarta vittima, una donna austriaca, è stata trovata dopo

due giorni di ricerca in Valle Aurina. Il primo incidente della stagione in Italia era avvenuto invece il primo novembre 2025 sulla Cima Vertana, sempre in Alto Adige, ed era stato anche quello con il bilancio più pesante: cinque decessi.