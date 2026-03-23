Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova

Ferito anche un collega

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre cercava di effettuare il rabbocco del fluido e sarebbe morto all'istante a causa delle lesioni riportate. Nell'incidente è rimasto anche ferito un altro operaio, che aveva cercato di salvare il ventiduenne. Sul posto, oltre all'Arma per i rilievi di legge, è intervenuto il personale dello Spisal per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.