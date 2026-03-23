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Incidente sul lavoro, operaio di 22 anni muore in provincia di Padova

Cronaca

Il ragazzo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario. Rimasto ferito anche un collega che ha cercato di salvarlo

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Un operaio senegalese di 22 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto dentro un capannone a Selvazzano Dentro, nel padovano. La vittima risiedeva a Padova. 

Ferito anche un collega

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 assieme ai Carabinieri. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe rimasto incastrato in un macchinario mentre cercava di effettuare il rabbocco del fluido e sarebbe morto all'istante a causa delle lesioni riportate. Nell'incidente è rimasto anche ferito un altro operaio, che aveva cercato di salvare il ventiduenne. Sul posto, oltre all'Arma per i rilievi di legge, è intervenuto il personale dello Spisal per accertare l'esatta dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

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