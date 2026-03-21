Scuola, 18enne accoltellato a Milano in cortile istituto: 3 arrestati

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Scuola, 18enne accoltellato a Sesto San Giovanni in cortile istituto: 3 arrestati

Cronaca

I tre ragazzi di nazionalità egiziana, di 19, 16 e 15 anni, devono rispondere, a vario titolo di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati, in concorso

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L'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre ragazzi di nazionalità egiziana, di 19, 16 e 15 anni,  è stata eseguita dalla Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni. Devono rispondere, a vario titolo di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati, in concorso. L'indagine è legata a un accoltellamento avvenuto lo scorso 17 dicembre all'interno del cortile di un istituto scolastico di Sesto San Giovanni, ai danni di uno studente 18enne, anch'egli di nazionalità egiziana. 

Le indagini

Militari della Sezione Operativa del N.O.R. di Sesto San Giovanni, coordinati dalla procura di Monza e della procura per i Minorenni di Milano, con attività informativa e open source intelligence, intercettazioni telefoniche, analisi dei tabulati telefonici, acquisizione e analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, nonché racconti di testimoni, hanno ricostruito compiutamente la dinamica dell'evento. L'aggressione è riconducibile a una lite verificatasi il giorno precedente a bordo di un autobus tra studenti del medesimo istituto scolastico. Il quindicenne, coinvolto nel litigio e destinatario della misura di custodia cautelare in carcere, ha per gli inquirenti organizzato una azione ritorsiva all'esterno della scuola, concretizzatasi in un agguato ai danni della vittima, sorpresa al termine delle lezioni e impossibilitata a difendersi per la superiorità numerica degli aggressori. Il diciannovenne destinatario della misura, nella ricostruzione dei pm, ha colpito la vittima con un'arma da taglio all'addome, provocandogli ferite giudicate guaribili in 30 giorni. Ma gli investigatori non escludono un errore di persona, con una vittima diversa rispetto al reale obiettivo del gruppo. Uno dei destinatari della misura, tuttora ricercato, è risultato attualmente reperibile all'estero.

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