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Cronaca

IA e licenziamenti: cosa dimostra il caso InvestCloud

Giovanni Reho

Avvocato
©Getty

Le norme italiane ed europee sulla riorganizzazione tecnologica impongono il rispetto della centralità del lavoro umano. La transizione digitale non può diventare una scorciatoia per l’espulsione collettiva del lavoratori

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