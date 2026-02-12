Morto Dario Antiseri, il filoso allievo di Karl Popper aveva 86 anni

Aveva diffuso in Italia il pensiero di Popper anche attraverso una delle più note biografie pubblicata per Rubbettino e aveva applicato il razionalismo scientifico dell'epistemologo austriaco a vari ambiti del sapere e dello spirito. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo storico editore Rubbettino

È morto all'età di 86 anni nella sua abitazione di Cesi di Terni, dopo una lunga malattia che lo aveva portato a sospendere le sue uscite pubbliche, il filosofo Dario Antiseri. Nato a Foligno (Perugia) il 9 gennaio 1940, dopo l'Università a Perugia aveva perfezionato i suoi studi in vari atenei europei, Vienna, Münster e Oxford, su temi legati alla logica matematica e alla filosofia del linguaggio. Allievo di Karl Popper, del quale aveva diffuso in Italia il pensiero anche attraverso una delle più note biografie pubblicata per Rubbettino, aveva applicato il razionalismo scientifico dell'epistemologo austriaco a vari ambiti del sapere e dello spirito. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal suo storico editore Rubbettino.

L'ultimo libro

Il suo ultimo lavoro, pubblicato da Rubbettino aveva un titolo che rappresentava a pieno il suo percorso di ricerca "I dubbi del viandante", caratterizzato dal rifiuto di ogni dogmatismo. Questo atteggiamento gli aveva talvolta attirato le critiche di parte del mondo della Chiesa che lo aveva accusato di relativismo, relativismo che egli rivendicava in realtà con forza: uno dei suoi libri di maggior successo, tra i molti editi da Rubbettino, si intitola proprio "Cristiano perché relativista, relativista perché cristiano".

Divenuto libero docente nel 1968, Antiseri ha insegnato in diverse università, quali "La Sapienza" di Roma, Siena, Padova, fino a ricoprire l'incarico di preside della Facoltà di Scienze politiche alla Luiss di Roma tra il 1994 e il 1998. Nel febbraio del 2002 era stato insignito, insieme al filosofo Giovanni Reale, di una laurea honoris causa presso l'Università Statale di Mosca.