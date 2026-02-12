Arezzo, esplode camion che trasportava bombole di ossigeno: feriti

Momenti di paura nel comune in provincia di Arezzo. I boati sono stati avvertiti distintamente in diverse zone, richiamando l’attenzione di numerosi cittadini. Subito dopo le deflagrazioni, il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme. Sei i feriti, in condizioni non gravi

Almeno quattro esplosioni, un inferno di fuoco, una colonna di fumo visibile a distanza e paura tra i residenti. È accaduto questa mattina, verso le 10, in via Michelangelo nel comune di Bibbiena (Arezzo), dove un camion che trasportava bombole di ossigeno è andato in fiamme per cause ancora in corso di accertamento.

Secondo quanto riferito dal 118, alcune bombole presenti sul mezzo sono esplose in rapida successione. I boati sono stati avvertiti distintamente in diverse zone della cittadina, richiamando l’attenzione di numerosi cittadini. Subito dopo le deflagrazioni, il camion è stato completamente avvolto dalle fiamme.

Per fortuna solo feriti lievi

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e nella messa in sicurezza dell'area, mentre il personale sanitario ha attivato il protocollo per le maxi emergenze della Asl Toscana Sud Est. Sul posto sono intervenute quattro ambulanze infermierizzate. Sei le persone coinvolte: un vigile del fuoco che ha riportato ferite lievi a una mano durante le operazioni, l'autista del camion con leggere ustioni alle mani e sintomi di intossicazione da fumo, e due mamme con due bambini che si trovavano in un'abitazione vicina al punto dell'esplosione. Tutti i feriti sono stati trasportati in ospedale a Bibbiena per controlli e, fortunatamente, non si registrano condizioni gravi. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le cause dell’incendio. La serie di scoppi ha interessato anche delle auto e un'abitazione.