Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

San Valentino a Nemi, il 13 e 14 febbraio concerto a Palazzo Ruspoli

Cronaca

Visita gratuita anche al percorso luminoso con oltre 100 installazioni dedicate alle Fiabe

ascolta articolo

Il Comune di Nemi celebra la festa degli innamorati con l’iniziativa “San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia”: il 13 e 14 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. Un appuntamento di alto valore culturale e simbolico, pensato per permettere a cittadini, coppie e visitatori di vivere un’esperienza musicale intima e immersiva, illuminata esclusivamente dalla luce delle candele.

Il venerdì 13 appuntamento alle 18:30 (già esaurito) e sabato 14 febbraio ulteriori repliche dello spettacolo alle ore 18:30 e 19:30, per le quali è prevista prenotazione obbligatoria.

A completare l’atmosfera di festa, il centro storico di Nemi sarà animato da un percorso luminoso fiabesco, con oltre 100 installazioni luminose artistiche dedicate al mondo delle Fiabe, luminarie scenografiche e cuori provenienti da tutto il mondo. Il percorso è interamente gratuito e aperto a tutti.

“Abbiamo voluto che il concerto del 13 febbraio fosse gratuito perché crediamo che la cultura e la bellezza debbano essere accessibili a tutti, dichiara il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci. "San Valentino a Nemi è un regalo che il Comune fa alla comunità e ai visitatori: un momento di condivisione, musica ed emozione in uno dei luoghi più suggestivi del nostro borgo. Nemi si conferma così una destinazione capace di unire romanticismo, arte e identità.”

Lo spettacolo

Concerto tra musica e poesia: verranno eseguite arie liriche e brani della tradizione partenopea, interpretati da tenore e soprano con accompagnamento al pianoforte. La musica si alternerà alla lettura di poesie d’amore dal Cinquecento ai giorni nostri, recitate da un attore di prosa.

Interpreti

Soprano: Flavia Colagioia
Tenore: Salvatore Pascale
Attore: Domenico Stante
Pianoforte: Matteo Sartini

Cronaca: Ultime notizie

Hotel Rigopiano, storia della tragedia che provocò 29 vittime

Cronaca

Il 18 gennaio 2017 120mila tonnellate di neve distrussero il resort di Farindola. Sopravvissero...

16 foto

Rigopiano, sentenza processo d'Appello bis: 3 condanne, 5 assoluzioni

Cronaca

Il 18 gennaio 2017 una valanga travolse l’albergo a Farindola e morirono 29 persone. La...

Napoli, trapianto cuore fallito a bimbo: "Ne serve uno entro 48 ore"

Cronaca

Il bambino, di due anni, era stato sottoposto a un intervento all’ospedale Monaldi, ora al centro...

Morta la giornalista Bianca Maria Piccinino, prima conduttrice del Tg1

Cronaca

Aveva 101 anni e si è spenta la scorsa estate. Grande appassionata di scienza e moda, ha avuto...

Omicidio barman a Venezia, vigile confessa: “Ricattato per un video"

Cronaca

Sergiu Tarna, barman 25enne di origine moldava, è stato ucciso la notte tra il 30 e il 31...

Cronaca: i più letti