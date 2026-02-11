San Valentino a Nemi, il 13 e 14 febbraio concerto a Palazzo Ruspoli

Il Comune di Nemi celebra la festa degli innamorati con l’iniziativa “San Valentino a Nemi – tra fiaba, candele, musica e poesia”: il 13 e 14 febbraio grande concerto gratuito a lume di candela nella Sala delle Armi di Palazzo Ruspoli. Un appuntamento di alto valore culturale e simbolico, pensato per permettere a cittadini, coppie e visitatori di vivere un’esperienza musicale intima e immersiva, illuminata esclusivamente dalla luce delle candele.

Il venerdì 13 appuntamento alle 18:30 (già esaurito) e sabato 14 febbraio ulteriori repliche dello spettacolo alle ore 18:30 e 19:30, per le quali è prevista prenotazione obbligatoria.

A completare l’atmosfera di festa, il centro storico di Nemi sarà animato da un percorso luminoso fiabesco, con oltre 100 installazioni luminose artistiche dedicate al mondo delle Fiabe, luminarie scenografiche e cuori provenienti da tutto il mondo. Il percorso è interamente gratuito e aperto a tutti.

“Abbiamo voluto che il concerto del 13 febbraio fosse gratuito perché crediamo che la cultura e la bellezza debbano essere accessibili a tutti, dichiara il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci. "San Valentino a Nemi è un regalo che il Comune fa alla comunità e ai visitatori: un momento di condivisione, musica ed emozione in uno dei luoghi più suggestivi del nostro borgo. Nemi si conferma così una destinazione capace di unire romanticismo, arte e identità.”

Lo spettacolo

Concerto tra musica e poesia: verranno eseguite arie liriche e brani della tradizione partenopea, interpretati da tenore e soprano con accompagnamento al pianoforte. La musica si alternerà alla lettura di poesie d’amore dal Cinquecento ai giorni nostri, recitate da un attore di prosa.

Interpreti

Soprano: Flavia Colagioia

Tenore: Salvatore Pascale

Attore: Domenico Stante

Pianoforte: Matteo Sartini