Scattano i sigilli per il parco acquatico di Etnaland, in contrada Valcorrente a Belpasso nel Catanese. Le indagini hanno portato alla scoperta di gravi violazioni in materia ambientale. I particolari dell'attività d'indagine esposti durante la conferenza stampa convocata alla Procura di Catania alla presenza del procuratore capo, Francesco Curcio, e del direttore marittimo della Sicilia orientale, contrammiraglio Raffaele Macauda.

Etnaland

Si tratta di uno dei grandi parchi di divertimento in Italia. La sua superficie complessiva, di 280 mila metri quadrati, dei quali 112.500 occupati dal solo parco meccanico, lo rendono il parco divertimenti più grande del Meridione.

All'interno dell'area giochi e divertimenti ci sono diverse possibilità di svago: da quello prettamente ludico, caratterizzato dall'AcquaPark e dal ThemePark, a quello didattico rappresentato dal Parco della Preistoria e dal percorso botanico.