Mille dispersi nel Mediterraneo: perché si parla di “strage fantasma”

L'allarme è arrivato dalla ong umanitaria Mediterranea Saving Humans, che ha stimato il numero delle persone di cui si sono perse le tacce nel Mediterraneo centrale a fine gennaio. La presidente dell’associazione, Laura Marmorale, ha spiegato a Sky Tg24 Insider che la causa della tragedia, di portata storica, non sarebbe da attribuirsi solo al passaggio del ciclone Harry ma a una politica migratoria che lascia la rotta mediterranea scoperta e criminalizza i soccorsi