Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Napoli, arrestato l'ex ciclista Andrea Piccolo: nella sua auto trovate banconote false

Cronaca

Il 24enne è finito in manette per possesso di banconote falsificate ed è ora in attesa di giudizio. Risponderà anche di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere 

ascolta articolo

Nascondeva nella sua Porsche Macan duemila euro falsi, sotto la scatola dello sterzo, Andrea Piccolo, 24 anni, di San Marino, già ciclista professionista dal 2021-2024 ed ex campione europeo giovanili, leader della "Vuelta a Espana 2023", arrestato a Napoli dai carabinieri che hanno scovato i soldi - tutti in banconote di venti euro - durante un controllo all'auto in piazza Municipio. Il 24enne è finito in manette per possesso di banconote falsificate ed è ora in attesa di giudizio. Risponderà anche di porto ingiustificato di oggetti atti a offendere (nella vettura è stato trovato anche un manganello telescopico) insieme a un altro giovane, un 23enne, e allo zio, di 56 anni, che erano con lui in auto. L'atleta, nel 2024, venne accusato di trasportare in Italia dalla Colombia alcuni ormoni della crescita e la circostanza gli costò una sospensione cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping italiano.

Cronaca: Ultime notizie

Scontri Torino, domiciliari per il presunto aggressore del poliziotto

Cronaca

È stato messo ai domiciliari il 22enne originario della provincia di Grosseto arrestato dalla...

Roma, cancellato il volto dell'angelo con le sembianze di Meloni

Cronaca

"L’ho coperto perché me lo ha detto il Vaticano. A me non interessa, continuo a dire che non era...

Gelosia e reati, la Cassazione: nessuna attenuante dopo un tradimento

Cronaca

La Corte conferma che la gelosia derivante da un tradimento non può essere considerata attenuante...

La Spezia, studentessa ferita da sedia lanciata da finestra a scuola

Cronaca

La 18enne è stata colpita da una sedia lanciata da una finestra all'interno dell'istituto...

Napoli, 22enne uccisa con coltellata alla schiena: arrestato fratello

Cronaca

La giovane sarebbe stata uccisa al culmine di una lite familiare. Il 28enne Giuseppe Musella,...

Cronaca: i più letti