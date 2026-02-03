Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Piacenza, maestra elementare aggredita da un papà davanti alla figlia

Cronaca

L'aggressione, di cui dà notizia oggi il quotidiano Libertà, è avvenuta a Piacenza durante l'orario scolastico

ascolta articolo

Un padre ha spintonato e preso a pugni la maestra elementare di sua figlia davanti agli occhi della bambina e di altre persone all'interno dell'istituto. L'aggressione, di cui dà notizia oggi il quotidiano Libertà, è avvenuta a Piacenza durante l'orario scolastico. L'uomo - italiano e di giovane età - secondo quanto ricostruito si è presentato all'ingresso della scuola per prelevare la figlioletta prima della fine delle lezioni. Quando la maestra gli ha fatto presente che per poterlo fare doveva compilare un modulo di autorizzazione formale, è diventato aggressivo. Prima ha strattonato la docente e poi l'ha presa a pugni. L'insegnante ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso e, dopo essere stata medicata, ha presentato insieme alla dirigente della scuola una denuncia. Indaga la polizia locale di Piacenza. 

Cronaca: Ultime notizie

Oscar Garavani, chi è l’uomo che dice di essere il nipote di Valentino

Cronaca

Il 59enne designer di borsette si è presentato anche al funerale dello stilista e sostiene di...

Niscemi, pm: “Non guarderemo in faccia nessuno”. Sfollati sono 1300

Cronaca

Valuteremo se ci sono state condotte omissive che hanno contribuito a causare l'evento oppure se...

Niscemi

Piacenza, maestra elementare aggredita da un papà davanti alla figlia

Cronaca

L'aggressione, di cui dà notizia oggi il quotidiano Libertà, è avvenuta a Piacenza durante...

I profili Instagram e Facebook di Fabrizio Corona sono stati rimossi

Cronaca

Scomparsi i seguitissimi profili dell'ex re dei paparazzi: ai colossi del web sono arrivate...

Milano, fuga di monossido in asilo nido: 12 bimbi e 4 adulti coinvolti

Cronaca

Bambini e insegnanti si trovano in una zona di triage con i sanitari che stanno valutando...

Cronaca: i più letti