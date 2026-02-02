Milano-Cortina, consegnato a Cortina il nuovo commissariato di polizia

L'opera è un intervento strategico in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali 2026

E' stato consegnato il 30 gennaio il nuovo Commissariato di Polizia di Stato di Cortina d'Ampezzo, realizzato da Renco S.p.A. nell'ambito del progetto di riqualificazione dell'area dell'ex stazione ferroviaria. Si tratta di un intervento strategico in vista delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

“Abbiamo completato l'opera nel pieno rispetto dei tempi - ha spiegato il presidente di Renco spa Giovanni Gasparini - portando a termine i lavori in dieci mesi dalla consegna del cantiere, grazie a un’organizzazione che ha previsto lavorazioni su tre turni. Una gestione operativa che ha consentito di accelerare le fasi realizzative senza compromettere qualità, sicurezza e attenzione al contesto”.

Il nuovo commissariato nasce da un restauro conservativo che ha messo al centro la sostenibilità ambientale, la valorizzazione delle strutture esistenti e il rispetto dell’identità del luogo. L’intervento ha permesso di ridurre il consumo di suolo e l’impiego di nuove risorse, migliorando al contempo le prestazioni energetiche e il comfort degli spazi, in un territorio particolarmente delicato come quello ampezzano.

L’edificio è stato progettato come uno spazio accessibile e inclusivo, con percorsi privi di barriere architettoniche e soluzioni pensate per garantire fruibilità, sicurezza e dignità a tutte le persone. Un presidio pubblico che rafforza il ruolo della Polizia di Stato come punto di riferimento quotidiano per cittadini e visitatori, in una fase cruciale di preparazione al grande evento olimpico.

“E' il frutto di un lavoro intenso e condiviso - ha aggiunto Giovanni Rubini, amministratore delegato di Renco - Desidero ringraziare l’Amministrazione comunale, le istituzioni coinvolte e tutti coloro che hanno collaborato con spirito costruttivo alla realizzazione di un’opera pubblica così importante per la città”.

Il Commissariato di Polizia di Stato rappresenta il primo intervento pubblico completato all’interno di un più ampio progetto di rigenerazione urbana dell’area dell’ex stazione ferroviaria di Cortina d’Ampezzo. L’operazione complessiva, dal valore di 98 milioni di euro, è realizzata attraverso un partenariato pubblico-privato tra il Comune di Cortina d’Ampezzo e Renco S.p.A., con la progettazione affidata a PoolEngineering.

Il progetto promosso da Renco punta a trasformare l’ex scalo ferroviario in un nuovo spazio urbano moderno, sostenibile e integrato con il centro storico, capace di ricucire il rapporto tra questa area strategica e la città. Il masterplan ruota attorno a una nuova piazza pubblica pedonale di oltre 6.500 metri quadrati, cuore del nuovo assetto urbano, sotto la quale troverà spazio un parcheggio pubblico interrato su due livelli, con oltre 600 posti auto, a servizio del centro cittadino.

Accanto agli interventi di restauro conservativo di oltre 4.000 metri quadrati di edifici esistenti – che comprendono, oltre al Commissariato, la Casa del Cittadino, la Casa delle Associazioni, la stazione bus, l’Event Square e la foresteria – il progetto prevede la realizzazione di nuove residenze di pregio insieme a spazi commerciali e a una struttura ricettiva con circa 40 suite, spa e ristorante. Completano l’intervento nuovi servizi pubblici, tra cui bagni e spazi dedicati alla mobilità dolce, e una rete di percorsi pedonali e ciclabili pensati per favorire la vivibilità e la fruizione dell’area da parte di residenti e visitatori.

“Un ringraziamento particolare - ha concluso Rubini - va anche ai cittadini di Cortina per la pazienza e la collaborazione dimostrate durante le fasi di cantiere. Questo intervento rappresenta un primo passo all’interno di un progetto più ampio di riqualificazione urbana, che proseguirà con la stessa attenzione al territorio e alla comunità”.



Erano presenti: il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, il questore della Provincia di Belluno Roberto Della Rocca, il prefetto di Belluno Antonello Roccoberton, l'assessore ai Lavori pubblici, sport e grandi eventi del Comune di Cortina Giorgio Da Rin, il primo dirigente della Polizia di Stato Luigi Petrillo.