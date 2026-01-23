Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Morto Giuliano Spazzali, fu avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite

Cronaca
©IPA/Fotogramma

Aveva 87 anni ed era da tempo malato. In quegli anni rappresentò il contraltare dell'allora pm Antonio Di Pietro nel processo Enimont 

ascolta articolo

Si è spento oggi a Milano, a 87 anni, Giuliano Spazzali, uno degli avvocati noti in tutta Italia per essere stato il legale di Soccorso Rosso e per aver difeso Sergio Cusani nel processo Enimont durante l'inchiesta Mani pulite negli anni '90.  Rappresentò il contraltare dell'allora pm Antonio Di Pietro.  Nato nel 1939 a Trieste, Spazzali, era da qualche tempo malato. Durante la sua carriera ha assistito anche Pietro Valpreda, l'anarchico che fu accusato ingiustamente della strage di piazza Fontana.

Giuliano Spazzali
Giuliano Spazzali - ©IPA/Fotogramma

Cronaca: Ultime notizie

Vibo Valentia, un uomo uccide la moglie e si suicida a Mileto

Cronaca

La coppia era in fase di separazione da circa un anno.  L'omicidio-suicidio è avvenuto...

Morto Giuliano Spazzali, fu avvocato di Sergio Cusani in Mani Pulite

Cronaca

Aveva 87 anni ed era da tempo malato. In quegli anni rappresentò il contraltare dell'allora pm...

Allerta chiamate da Danimarca con prefisso +45, pericolo spam o truffa

Cronaca

Spesso queste telefonate sono effettuate da call center che utilizzano la tecnologia VoIP per...

Tre morti sul lavoro, incidenti a Palermo, Livorno e nell'Aquilano

Cronaca

Tre operai sono morti in tre distinti incidenti sul lavoro a Palermo, Livorno e in provincia...

Bari, donna in coma da due anni dopo il parto: 8 medici indagati

Cronaca

Il caso è avvenuto all'ospedale Mater Dei a febbraio 2024. La procura ha aperto un'indagine per...

Cronaca: i più letti