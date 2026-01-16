Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

“Se si prostituiva non è femminicidio”: quanta strada ancora da fare

Giulia Mengolini

©Getty

A Imperia un uomo ha accoltellato la moglie che per salvarsi si è butatta dal balcone. Ma per il gip il fatto che l'uomo sostenga di aver scoperto che lei si prostituiva è sufficiente a derubricare il reato da "tentato femminicidio" a "tentato omicidio" perché verrebbe meno il concetto di "odio discriminatorio". Ne parliamo con la presidente Carelli e l'avvocata penalista Biaggioni della rete D.i.RE: "Sembra un ritorno al delitto d'onore. Per applicare la nuova legge serve un cambiamento culturale"

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ