“Se si prostituiva non è femminicidio”: quanta strada ancora da fare

A Imperia un uomo ha accoltellato la moglie che per salvarsi si è butatta dal balcone. Ma per il gip il fatto che l'uomo sostenga di aver scoperto che lei si prostituiva è sufficiente a derubricare il reato da "tentato femminicidio" a "tentato omicidio" perché verrebbe meno il concetto di "odio discriminatorio". Ne parliamo con la presidente Carelli e l'avvocata penalista Biaggioni della rete D.i.RE: "Sembra un ritorno al delitto d'onore. Per applicare la nuova legge serve un cambiamento culturale"