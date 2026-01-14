Violenze ai cortei pro Palestina, disposte misure cautelari a Torino

Dalle prime ore del mattino è in corso a Torino l'operazione di polizia "Riot", coordinata dalla Procura ordinaria e dei minorenni del capoluogo piemontese, con l'esecuzione di misure cautelari nei confronti di alcuni giovani ritenuti tra i principali responsabili, tra le altre cose, dei gravi disordini avvenuti in città lo scorso tre ottobre , in occasione della manifestazione pro Pal. Quella sera al termine del corteo, un gruppo di persone aveva attaccato gli agenti a presidio della prefettura in piazza Castello, lanciando bottiglie, pietre e altri oggetti. Ulteriori dettagli sull'operazione sono attesi nelle prossime ore.

Le manifestazioni pro Palestina dello scorso 3 ottobre

Il 3 ottobre scorso a Torino decine di migliaia di persone erano scese in piazza per lo sciopero generale indetto da Cgil e Usb, in solidarietà con la Palestina e con la Global Sumud Flotilla, in cortei diversi. Quello dei sindacati aveva sfilato senza incidenti, mentre con altri spezzoni si erano verificati gravi disordini in diversi punti della città. I primi erano scoppiati nella zona delle Ogr, dov'era in corso l'Italian Tech Week con la partecipazione, tra gli altri, della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, e del fondatore di Amazon, Jeff Bezos. Gruppi di antagonisti si erano poi spostati davanti alla sede della Leonardo, a Collegno, lungo corso Francia, alle porte di Torino. Qui si erano verificati scontri con le forze dell'ordine durati circa un'ora, con danni registrati all'esterno dello stabilimento e nel parcheggio dei dipendenti. In serata c'erano stati anche blitz nel centro cittadino. Alla stazione ferroviaria di Porta Susa persone incappucciate avevano attaccato le forze dell'ordine con lanci di bottiglie e di pietre. La nottata era finita con ore di disordini davanti alla Prefettura e in via Po, dov'era stato danneggiato l'allestimento di Portici di Carta, la manifestazione libraria in programma dal 4 ottobre.