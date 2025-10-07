Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

L'attivista Nino Rocca: "Oggi per Gaza come ieri per il Vietnam"

Raffaella Daino

È rientrato a Palermo per un guasto alla barca e non è riuscito a completare la missione. A 77 anni era uno dei naviganti più anziani della Flotilla. "Quello che sta accadendo in mare come a terra - dice -è un fenomeno simile alla mobilitazione per il Vietnam negli anni '70. Lo scopo è fermare il genocidio e aprire un corridoio umanitario, ma anche riportare il diritto internazionale alla base delle relazioni tra nazioni. A rischio c’è la democrazia di molti Paesi"

