L'attivista Nino Rocca: "Oggi per Gaza come ieri per il Vietnam"

È rientrato a Palermo per un guasto alla barca e non è riuscito a completare la missione. A 77 anni era uno dei naviganti più anziani della Flotilla. "Quello che sta accadendo in mare come a terra - dice -è un fenomeno simile alla mobilitazione per il Vietnam negli anni '70. Lo scopo è fermare il genocidio e aprire un corridoio umanitario, ma anche riportare il diritto internazionale alla base delle relazioni tra nazioni. A rischio c’è la democrazia di molti Paesi"