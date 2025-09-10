Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Forza Nuova, arrestati vertici calabresi e catanzaresi

Cronaca

Sono finite in manette tre persone gravemente indiziate del reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura

ascolta articolo

Tre persone, rispettivamente referenti regionale, provinciale e cittadino del movimento di estrema destra "Forza Nuova", sono state arrestate dalla Polizia perché gravemente indiziate del reato di propaganda, violenza e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Catanzaro su richiesta della Procura. In particolare, i tre, nel marzo scorso, avrebbero aggredito violentemente, in una delle zone più rinomate della movida catanzarese, un cittadino straniero.

La vittima si sarebbe trovata a passare casualmente mentre i tre stavano affiggendo uno striscione che riportava l'espressione "maranza a Catanzaro su caci 'nta panza" (maranza a Catanzaro, sono calci nella pancia). L'uomo, che sarebbe stato ripetutamente e immotivatamente colpito con calci e pugni ed appellato proprio con il termine discriminatorio "maranza", secondo quanto riferiscono gli investigatori, avrebbe poi tentato la fuga per le vie del centro cittadino dove i tre, simulando una vera e propria caccia all'uomo, lo avrebbero inseguito con un'autovettura e continuato a minacciarlo con una mazza in metallo. Gli accertamenti effettuati dai poliziotti della Squadra mobile e della Digos della Questura di Catanzaro avrebbero permesso di ricostruire le fasi salienti dell'aggressione e risalire ai presunti autori. Nel corso delle perquisizioni eseguite durante gli arresti è stata rinvenuta la mazza in metallo che secondo gli investigatori è stata utilizzata dagli aggressori.

Cronaca: Ultime notizie

Maltempo, in Lombardia treno fermato a pochi metri da voragine

Cronaca

Nubifragi e temporali su quasi tutta Italia, con livello di allarme medio su Friuli-Venezia...

Forza Nuova, arrestati vertici calabresi e catanzaresi

Cronaca

Sono finite in manette tre persone gravemente indiziate del reato di propaganda, violenza e...

Garlasco, avanti incidente probatorio: si cercano impronte su rifiuti

Cronaca

Negli uffici della questura di Milano si esaminano eventuali impronte latenti, cioè non...

Baudo lascia parte dell’eredità alla sua storica segretaria Dina Minna

Cronaca

Ieri a Bracciano, nello studio del notaio Renato Carraffa, è stato aperto il testamento: la...

80 anni di Don Ciotti: una vita contro la mafia al fianco degli ultimi

Cronaca

Fondatore del Gruppo Abele e dell’associazione Libera contro le mafie, il sacerdote, da...

12 foto

Cronaca: i più letti