Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Botulino, a Bologna il Nas sequestra 674 kg di conserve a rischio

Cronaca

Nella seconda metà di agosto, i militari hanno effettuato un'ispezione in un'azienda agricola del Bolognese, specializzata nella produzione e commercializzazione di confetture e succhi di frutta

ascolta articolo

Sequestrati dai carabinieri del Nas 674 kg conserve e succhi frutta, per verificare il potenziale rischio della presenza botulinica. E' il sequestro effettuato dai carabinieri del Nas di Bologna nell'ambito della campagna nazionale 'Estate tranquilla', promossa dal comando per la Tutela della salute di Roma. Nella seconda metà di agosto, i militari hanno effettuato un'ispezione in un'azienda agricola del Bolognese, specializzata nella produzione e commercializzazione di confetture e succhi di frutta. Le verifiche - viene spiegato - hanno portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie e procedure di pastorizzazione inadeguate, "tali da non garantire la sicurezza dei prodotti e da esporre i consumatori al concreto rischio di sviluppo della tossina botulinica".

Cronaca: Ultime notizie

Botulino, a Bologna il Nas sequestra 674 kg di conserve a rischio

Cronaca

Nella seconda metà di agosto, i militari hanno effettuato un'ispezione in un'azienda agricola del...

Caso Pifferi, la perizia: “Pienamente capace di intendere e volere”

Cronaca

La donna è accusata di aver lasciato morire di stenti la figlia Diana di un anno e mezzo nel...

Morta per malore a 25 anni Chiara Arduino, maestra di sci di Garessio

Cronaca

La giovane della provincia di Cuneo si era laureata lo scorso anno a Torino, e recentemente aveva...

Giovane accusa Ferragni: "Assunta perché trans e nera, poi licenziata"

Cronaca

Marayah Osumanu, 24enne ex dipendente dell'azienda di Ferragni, ha accusato l'imprenditrice...

Doppio cognome, cresce l'utilizzo: a Milano lo ha un neonato su 5

Cronaca

Secondo i dati dell'anagrafe, sui 9.147 bimbi nati in città nel 2024 il 18,6% ha il doppio...

Cronaca: i più letti