Botulino, a Bologna il Nas sequestra 674 kg di conserve a rischio

Sequestrati dai carabinieri del Nas 674 kg conserve e succhi frutta, per verificare il potenziale rischio della presenza botulinica. E' il sequestro effettuato dai carabinieri del Nas di Bologna nell'ambito della campagna nazionale 'Estate tranquilla', promossa dal comando per la Tutela della salute di Roma. Nella seconda metà di agosto, i militari hanno effettuato un'ispezione in un'azienda agricola del Bolognese, specializzata nella produzione e commercializzazione di confetture e succhi di frutta. Le verifiche - viene spiegato - hanno portato alla luce gravi carenze igienico-sanitarie e procedure di pastorizzazione inadeguate, "tali da non garantire la sicurezza dei prodotti e da esporre i consumatori al concreto rischio di sviluppo della tossina botulinica".