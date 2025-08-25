Massa, paziente ruba arma a vigilante: panico al Pronto soccorso

Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l'arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza i pazienti e a chiamare la polizia

Un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola a una guardia giurata nel pronto soccorso dell'ospedale Apuane di Massa ed è stato bloccato prima che potesse sparare. É avvenuto la notte scorsa quando nel pronto soccorso c'erano almeno 20 persone. Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l'arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza i pazienti e a chiamare la polizia. Nel frattempo il vigilante e un collega, che erano lì come pazienti, sono riusciti a neutralizzare il 34enne e a riprendere l'arma.