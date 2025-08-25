Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Massa, paziente ruba arma a vigilante: panico al Pronto soccorso

Cronaca

Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l'arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza i pazienti e a chiamare la polizia

ascolta articolo

Un paziente psichiatrico ha sottratto la pistola a una guardia giurata nel pronto soccorso dell'ospedale Apuane di Massa ed è stato bloccato prima che potesse sparare. É avvenuto la notte scorsa quando nel pronto soccorso c'erano almeno 20 persone. Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando ha rubato l'arma alla guardia giurata, i sanitari sono riusciti a mettere in sicurezza i pazienti e a chiamare la polizia. Nel frattempo il vigilante e un collega, che erano lì come pazienti, sono riusciti a neutralizzare il 34enne e a riprendere l'arma. 

Cronaca: Ultime notizie

Massa, paziente ruba arma a vigilante: panico al Pronto soccorso

Cronaca

Secondo quanto si è appreso, il paziente è un 34enne che doveva sottoporsi ad una visita. Quando...

Terranera anticipa il Natale a Ferragosto: tavola imbandita e addobbi

Cronaca

Le immagini arrivano da una frazione di Rocca di Mezzo, in provincia dell’Aquila, a 1.270 metri...

Femminicidio Salernitano, attesa udienza convalida fermo per Persico

Cronaca

Si svolgerà nelle prossime ore l'udienza di convalida davanti al gip per Christian Persico,...

Gli effetti della tromba d'aria su Milano Marittima e Rimini

Cronaca

Nella zona di Rimini si sono abbattuti piogge fitte in 6 ore, con picchi di 74 millimetri verso...

Meteo, Erin non è più un uragano e non arriverà in Italia

Cronaca

Nei prossimi giorni rimarrà sull'Atlantico e da noi giungerà solo la perturbazione collegata....

Cronaca: i più letti