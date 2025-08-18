Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Un bosco urbano per rilanciare il turismo: il modello Riccione

Flavio Isernia

Flavio Isernia

Comune di Riccione

Il centro della Perla Verde è in fase di riqualificazione, nei luoghi simbolo di quella che fu la “Dolce Vita” romagnola. Qualità dell’accoglienza e sostenibilità sono le idee che sono il cuore del cambiamento, per far ripartire un sistema turistico che comincia a soffrire. Abbiamo parlato di come è cambiata le città con Arduino Righetti, da 60 anni il suo negozio di strumenti musicali a pochi passi da Viale Ceccarini è un riferimento per gli artisti italiani

