Ciucci (Ad Stretto di Messina): “Vi racconto come faremo il Ponte”
Dopo l’approvazione del Cipess dello scorso 6 agosto il collegamento tra Calabria e Sicilia sembra essere sempre più vicino. Un progetto da 13 miliardi e mezzo di euro che vedrà l'inizio dei lavori dopo l’approvazione da parte della Corte dei Conti. Dal costo dei pedaggi, alle tempistiche per gli espropri, al dibattito sull’impatto ambientale: a Sky TG24 tutte le risposte del numero uno della società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento Pietro Ciucci
