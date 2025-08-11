Esplora tutte le offerte Sky
Cronaca

Ciucci (Ad Stretto di Messina): “Vi racconto come faremo il Ponte”

Claudia Torrisi

Claudia Torrisi

©IPA/Fotogramma

Dopo l’approvazione del Cipess dello scorso 6 agosto il collegamento tra Calabria e Sicilia sembra essere sempre più vicino. Un progetto da 13 miliardi e mezzo di euro che vedrà l'inizio dei lavori dopo l’approvazione da parte della Corte dei Conti. Dal costo dei pedaggi, alle tempistiche per gli espropri, al dibattito sull’impatto ambientale: a Sky TG24 tutte le risposte del numero uno della società concessionaria per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento Pietro Ciucci

