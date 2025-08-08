Milano, rminorenni sequestrate in casa e violentate: arrestato 40enne

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, due minorenni sequestrate in casa e violentate: arrestato 40enne

Cronaca

Due sorelle di 15 e 16 anni stavano rientrando a casa, quando sono state raggiunte da un 40enne nell'ascensore condominiale. L’uomo le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all'interno dell'abitazione in assenza dei genitori, e obbligandole a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici

ascolta articolo

Un uomo di  40 anni è stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria dai carabinieri di
Sesto San Giovanni (Milano) per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due sorelle di 16 e 15 anni. L'aggressore armato di cacciavite le ha seguite in ascensore e chiuse in casa.

Minacciate con un cacciavite a subire ripetuti atti sessuali

Ieri sera le due minori stavano rientrando a casa in assenza temporanea dei genitori quando nell'ascensore condominiale sono state raggiunte da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell'appartamento, le avrebbe minacciate con un cacciavite bloccandole all'interno dell'abitazione. L'uomo le avrebbe obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, il 40enne si sarebbe allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi. Le immediate ricerche attivate con l'ausilio di più pattuglie dell'Arma hanno permesso di rintracciare l'aggressore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti asportati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista.

Cronaca: Ultime notizie

Simona Cinà, oggi i funerali a Capaci. Per autopsia è morta annegata

Cronaca

L'ultimo saluto alla 20enne deceduta per annegamento in una piscina di una casa a Bagheria,...

West Nile, casi raddoppiati in 7 giorni. Le regioni più colpite

Cronaca

Salgono a 173 i casi del virus West Nile riscontrati in Italia dall’inizio dell’anno, secondo...

Milano, rminorenni sequestrate in casa e violentate: arrestato 40enne

Cronaca

Due sorelle di 15 e 16 anni stavano rientrando a casa, quando sono state raggiunte da un 40enne...

Meteo, caldo africano e temperature fino a 40°: ecco dove e quando

Cronaca

L’anticiclone africano investirà la Penisola fino a Ferragosto. Già da oggi scattano i primi...

Marcinelle, Mattarella: "Lotta allo sfruttamento urgente necessità"

Cronaca

"Marcinelle, come ogni altro tragico evento che ha segnato la storia dell'emigrazione italiana,...

Cronaca: i più letti