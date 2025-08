Donne, madri, nonne. E l'ambivalente ruolo delle suocere

La rubrica "ChiaraMente" di Chiara Gamberale per Sky tg24 Insider oggi ci porta a riflettere sul ruolo della suocera, tra torti e ragione, tra paura e amore. L’autrice di “Dimmi di te”, il suo ultimo libro, attraversa i fatti di cronaca delle ultime settimana, dall’omicidio di Gemona con Lorena Venier che ha confessato di aver ucciso il figlio 35enne insieme alla nuora, alla difesa di Raoul Bova, nel mirino di ricatti e bugie da parte dell’ex suocera. In mezzo, un romanzo per aiutare a interpretare la realtà