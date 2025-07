Addio ai gettonisti della Sanità, il Governo è a caccia di una toppa

Per medici e infermieri pagati a ore sono stati spesi oltre 2 miliardi nel 2019-2024. Un sistema costoso e poco trasparente per sopperire alla penuria di personale negli ospedali. Carenza che potrebbe aggravarsi con lo stop ai rinnovi dei gettonisti. Si cercano soluzioni alternative, altrimenti fra qualche mese i disagi per chi deve curarsi potrebbero aumentare