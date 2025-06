Taranto, tre dispersi in mare: ricerche in corso

Tre persone risultano attualmente disperse in mare a Taranto. Erano uscite stamattina al largo dal molo Sant'Eligio, in città vecchia, con un cabinato di 7,50 metri e al momento non hanno fatto ritorno a riva. È così partito l'allarme. Fonti della Capitaneria di porto di Taranto dichiarano ad AGI a proposito delle ricerche in corso, che "siamo in piena attività. Oggi, peraltro, è stata una giornata di tramontana in mare, c'era molta gente in mare, ed abbiamo ricevuto decine di chiamate di soccorso". Secondo quanto riportato da La Gazzetta del Mezzogiorno, l'ultimo contatto con le famiglie risalirebbe alle 11 di questa mattina. I tre sarebbero dovuti essere a casa per pranzo, in particolare uno, diabetico, sarebbe dovuto rientrare per l'iniezione.