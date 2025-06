Fiesole, mancano i volontari: addio alla festa dell'Unità

Addio alla storica Festa de l’Unita a Fiesole. Per la prima volta, la festa politica e popolare per eccellenza del Partito democratico avrà una sua "edizione simbolica". A comunicarlo con una nota ufficiale diffusa via social sono state le associazioni e i promotori storici della manifestazione: il Partito Democratico di Fiesole, la Casa del Popolo, il Teatro Solare, il Fiesole Calcio e il Pvm Volley. Tutti insieme, uniti nel riconoscere le difficoltà di oggi.

Il comunicato

Il 2025 rappresenta uno spartiacque per la Festa de l'Unità a Fiesole. Si legge nella nota diffusa nei canali social e nei circoli: “Non sarà l'edizione da record a cui eravamo abituati - 15.000 presenze complessive, oltre 50 volontari a sera, cene per 400 persone ogni giorno in una location mozzafiato - ma nemmeno l'anno dell’oblio. È un momento di riflessione e rilancio”, tranquillizzano i promotori. “A pesare è soprattutto il calo della partecipazione volontaria, la crisi del tempo disponibile, il disinteresse diffuso verso la politica e la fatica di costruire esperienze collettive in una società sempre più individualista” conclude il comunicato.