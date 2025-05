Le scuole italiane sono diventate pericolose per i docenti?

I numeri del Ministero sulle aggressioni dentro e fuori dalle classi sono disponibili solo dall’anno scolastico 2022/23 e, da allora, le violenze sono in crescita. Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato un nuovo inasprimento delle pene per gli aggressori ma, secondo gli esperti di diritto scolastico, non è la soluzione adatta: “È una riforma a costo zero. Invece, servirebbe riabilitare il prestigio sociale degli insegnanti, a partire dall’adeguamento dei loro salari”