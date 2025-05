Sono stati condannati a 30 anni in rito abbreviato - quindi al massimo della pena possibile - due degli aguzzini di Gelsomina Verde, vita spezzata a 21 anni nel 2004: torturata, uccisa e bruciata dalla camorra di Scampia. La madre, durante il processo, è stata minacciata di morte dai familiari dei condannati. In questi lunghi anni, però, la battaglia è stata incredibilmente duplice: quella per ottenere giustizia, e quella affinché la giovane fosse riconosciuta una vittima innocente