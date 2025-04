Etna, fontane di lava e colate dal cratere di Sud-Est nella notte

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha confermato la presenza di una nuova fase eruttiva, cominciata la notte scorsa, nella zona del cratere di Sud-Est dell'Etna, con, almeno inizialmente, un'attività esplosiva da diverse bocche poste nell'area sommitale del cratere, insieme all'emissione di colate di lava verso Sud-Est e Sud. Intorno alle 2:45 l'attività stromboliana è passata poi a fontane di lava pulsanti, arrivate anche ad altezze di 200-300 metri sopra le bocche eruttive. Poco dopo, quando erano circa le 03:30, gli esperti hanno osservato una breve ricaduta di piccoli lapilli in zona Piano Vetore, sull'alto versante Sud-Occidentale dell'Etna.

Tremore vulcanico su valori alti

Secondo le previsioni, un eventuale nube eruttiva prodotta dall'attività che si è verificata si disperderebbe in direzione Sud-Sud-Ovest, e nelle prossime ore, verso Sud-Ovest. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico ha raggiunto il suo valore massimo intorno alle 2 e, ad ora, resta sempre sui valori alti. La localizzazione delle sorgenti del tremore è stata indicata nell'area del cratere di Sud-Est, ad una quota di circa 2.700 metri sopra il livello del mare. Il bollettino di avviso per il volo sull'area, il Vona, è attualmente arancione ma, secondo i vulcanologi, l'attuale fase eruttiva del vulcano attivo più alto d'Europa non impatta sull'operatività dell'aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.