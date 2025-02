Un gruppo di sciatori professionisti ha sciato in notturna accanto alla colata di lava sull’Etna. Le immagini dell’11 febbraio immortalano uno spettacolo della natura incredibile e un’esperienza, tanto affascinante quanto rischiosa, che solo sul vulcano siciliano è possibile provare. L’Etna è infatti uno dei pochi vulcani al mondo dove è possibile sciare vicino alla lava. L’impresa degli atleti che sciano di notte con la lava incandescente a illuminare il percorso è stata documentata da Dario Teri di Etna Summit Craters.

L’allerta della protezione civile

Gli sciatori nel video sono professionisti esperti, ma negli ultimi giorni non sono mancati episodi rischiosi che hanno visto necessario l’intervento della Protezione civile e dei mezzi di soccorso. La scorsa notte il servizio regionale Sicilia del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), ha segnalato numerosi “interventi sul fronte lavico del Rifugio Galvarina" ed invita al "totale e puntuale rispetto delle ordinanze emesse dai sindaci dei territori interessati dall'evento". Come ha sottolineato il Cnsas, "il fronte lavico continua ogni notte ad essere preso d'assalto da migliaia di persone che in maniera inadeguata ignorano la pericolosità dell'evento e i rischi dell'ambiente innevato ghiacciato e frequentato in orario notturno, peraltro in assenza di competenze". La Protezione civile ha quindi diramato un comunicato invitando nuovamente i curiosi non esperti a mantenere le distanze per motivi di sicurezza.