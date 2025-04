Oltre 40 milioni di tonnellate di fibre da bonificare nel nostro Paese, 7mila vittime solo nel 2024 e 200mila in tutto il mondo. I numeri sono in crescita e sottostimati: la responsabilità è anche di una legge rimasta, in larga parte, inattuata. In occasione della Giornata mondiale in memoria delle vittime dell’amianto, l’Osservatorio nazionale lancia l’allarme: “Servono leggi urgenti per salvare scuole e ospedali. Il picco nel 2030”