Roma, ritrovata 16enne scomparsa: si era allontana con un coetaneo

La ragazza aveva lasciato parcheggiata la propria minicar poco distante da scuola, l'Istituto tecnico Francesco De Pinedo a Roma e si era allontanata insieme a un coetaneo. La 16enne, di cui non si avevano notizie da ieri 16 aprile, è stata ritrovata dopo più di 12 ore

La ragazza di 16 anni scomparsa ieri a Roma è stata ritrovata. Della giovane, che aveva lasciato parcheggiata la propria minicar poco distante da scuola, l'Istituto tecnico Francesco De Pinedo, non si avevano notizie da ieri 16 aprile. Dopo più di 12 ore, la 16enne è stata ritrovata mentre si trovava con un coetaneo, che lui scomparso lo stesso giorno. Adesso è tornata a casa, e sta bene.

La scomparsa

Dopo la scomparsa in molti sui social hanno denunciato il fatto. In rete ha iniziato a circolare la foto della 16enne. "Per favore, divulgate più possibile. Cerchiamo di farla tornare a casa. Chi avesse notizie, può contattare le forze dell’ordine", hanno scritto.