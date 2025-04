Bergamo, auto in fiamme a Clusone: corpo carbonizzato all'interno

La strada è stata chiusa per consentire i rilievi dei carabinieri di Clusone e Bergamo che al momento non escludono alcuna ipotesi

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire all’identità della vittima. Il cadavere carbonizzato è stato ritrovato nell’abitacolo di un’auto questa notte intorno alle 3 dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme che hanno avvolto la vettura sulla statale che collega Clusone con Lovere, in provincia di Bergamo. La strada è stata chiusa per consentire i rilievi dei carabinieri di Clusone e Bergamo che al momento non escludono alcuna ipotesi.