Caso Paragon, rapporto: "I casi notificati da WhatsApp? Sottostimati"

“Un modello preoccupante” che prende di mira “gruppi per i diritti umani, critici del governo e giornalisti". Non solo quindi i 90 “obiettivi notificati da WhatsApp” in circa 20 Paesi, di cui almeno sette in Italia, ma potenzialmente molti di più. Così evidenzia il rapporto sullo spyware Graphite prodotto da Paragon Solutions e utilizzato dall’intelligence italiana. I risultati sono stati pubblicati oggi da The Citizen Lab, team dell'Università di Toronto che ha svolto analisi forensi sui telefoni del direttore di Fanpage.it, Francesco Cancellato, del fondatore di Mediterranea Luca Casarini , altri attivisti della ong e dell'armatore Beppe Caccia, rilevando in tutti i casi infezioni con il virus di Paragon. "Anche se lo spyware mercenario è stato acquisito per uno scopo primario, come l'indagine su gruppi criminali organizzati - evidenzia il report - l'esperienza dimostra che, nel tempo, la tentazione di utilizzare queste potenti tecnologie per scopi politici è forte". E sulla vicenda è intervenuto anche il procuratore generale militare presso la corte suprema di Cassazione, Maurizio Block, che – pur ricordando come “qualunque iniziativa dovesse porsi in contrasto o in ostilità alla libertà di stampa” sia da vedere “in senso negativo" - richiama “equilibrio nel trarre conseguenze e conclusioni”.

Il report su Paragon e "The Italian Connection"

La sezione “The Italian Connection” del rapporto di The Citizen Lab si concentra proprio sui risultati delle analisi sugli smartphone di Cancellato, Casarini e Caccia. "Nel corso della nostra investigazione su Paragon abbiamo ottenuto Bigpretzel, un artefatto forense Android che riteniamo identifichi in modo univoco le infezioni con lo spyware Graphite di Paragon. Abbiamo analizzato i dispositivi dei tre. In base alla notifica ricevuta da WhatsApp, riteniamo che tutti siano stati presi di mira dallo spyware Paragon", spiega la ricerca. Il telefonino di Caccia ha mostrato tracce di Bigpretzel in diverse occasioni tra il 22 dicembre 2024 ed il 31 gennaio 2025, mentre quello di Casarini in almeno una data, il 23 dicembre scorso. L'attività di spionaggio potrebbe però anche essere retrodatata. Un'ulteriore possibile vittima dello spionaggio è David Yambio, attivista legato a Casarini e Caccia e fondatore dell'associazione Refugees in Libya, che ha ricevuto una notifica da Apple per informarlo che il suo cellulare era stato preso di mira da uno spyware.

Il caso Paragon al Copasir: sentiti due rappresentanti di Meta

Intanto ieri, 18 marzo, al Copasir due rappresentanti di Meta in Italia sono stati sentiti per ore sul caso Paragon, che hanno ricostruito davanti al Comitato i passi fatti dall'azienda che ha scoperto la campagna hacker svolta col software di Paragon tramite i controlli e gli alert che segnalano le intrusioni. Una soluzione tecnologica è stata messa in campo per bloccare l'attacco. Ed è stata proprio Whatsapp ad avvisare le vittime che i loro telefonini erano stati infettati dal sofisticato virus 'zero click', che l'azienda vende esclusivamente a entità governative, e a notificare a Paragon un 'cease and desist', una diffida ad interrompere l'attività ritenuta illegale. Le aziende di spyware - aveva sottolineato un portavoce - devono essere ritenute responsabili delle loro azioni illecite e "WhatsApp continuerà a proteggere la capacità delle persone di comunicare in privato".

I responsabili dei servizi al Copasir: "Utilizzo Graphite nei limiti consentiti"

Massimo il riserbo nelle operazioni del Copasir su un tema così delicato per la sicurezza nazionale. Dopo le notizie che tra le vittime italiane del virus inoculato tramite Whatsapp c'erano i già citati attivisti di Mediterranea e il direttore di Fanpage.it, l'uso di Graphite è stato sospeso. Il Copasir ha già ascoltato i direttori di Aise, Aisi e Dis, Giovanni Caravelli, Bruno Valensise e Vittorio Rizzi, il direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi ed il procuratore generale presso la Corte di appello di Roma, Giuseppe Amato, il magistrato che autorizza le intercettazioni preventive dell'intelligence. I responsabili dei servizi hanno assicurato che l'utilizzo di Graphite è avvenuto entro i confini previsti dalla legge.