Catania, incendio all'ex capannone Italcementi: alta colonna di fumo

Mondo

Dopo l'incendio nella discoteca 'Pulse' in cui sono morti 59 giovani, migliaia di cittadini sono scesi in piazza a Kocani per chiedere giustizia per vittime. Durante la manifestazione è esplosa la rabbia dei cittadini. Centinaia di persone, dopo un raduno pacifico davanti al Municipio, al grido di “assassini”, hanno assaltato e distrutto un'auto del proprietario del locale