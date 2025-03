Abbiamo parlato delle nuove Indicazioni nazionali per elementari e medie con lo psicopedagogista Stefano Rossi, che forma centinaia di docenti in tutta Italia: “Sono perplesso dalle proposte. Il rischio è di cercare soluzioni nella storia, letta in modo granitico, per tentare di rispondere alle esigenze di una società fluida, che cambia. I docenti non dovrebbero formare teste ben piene, ma teste ben fatte”