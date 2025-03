Maratona di Roma 2025: programma, percorso

In occasione della Maratona saranno deviate e sospese 68 linee bus. Nello specifico saranno temporaneamente sospese le corse delle linee 2, 19nav, 30, 40, 51, 64, 70, 77, 280, 628. Deviate e limitate invece le linee 23, 85, 160, 671, 714, 767, C2 e C3, 3, 8, 32, 34, 44, 46, 49, 52, 53, 60, 62, 63, 69, 71, 75, 80, 81, 83, 87, 89, 98, 115, 118, 128, 170, 180F, 190F, 200, 201, 301, 446, 490, 492, 495, 590, 715, 716, 718, 719, 775, 781, 792, 870, 881, 910, 911, 913, 916F, 990 e H. Gli autobus torneranno a circolare regolarmente dalle ore 15:30, orario in cui è prevista la conclusione della trentesima edizione della Maratona di Roma.

Domenica 16 marzo alle ore 08:30 prenderà il via la trentesima edizione della Maratona di Roma . Il grande evento podistico permetterà a migliaia di runners provenienti da tutto il mondo di correre per le strade del Centro della Capitale con l’arrivo speciale al Circo Massimo, location scelta per il traguardo dell’edizione di quest’anno della corsa. Ovviamente sono previste chiusure stradali. Dalla mezzanotte di domenica sarà vietato circolare in via San Gregorio, via Celio Vibenna e via dei Fori Imperiali. Traffico chiuso su tutto il percorso della corsa a partire dalle ore 07:30.

Il percorso

La maratona partirà dai Fori Imperiali, passando per la Bocca della Verità, la Piramide Cestia, Circonvallazione Ostiense, viale Marconi, Via Portuense, Lungotevere Testaccio, Lungotevere Aventino, Ponte Vittorio Emanuele II, Via Crescenzio, Via Cola di Rienzo, Piazza del Risorgimento, Piazza Mazzini, Lungotevere della Vittoria, Piazzale del Foro Italico, Via Flaminia, Piazza Augusto, Largo Goldoni, Piazza Navona, Via del Plebiscito sino ad arrivare al Circo Massimo.

Le altre gare

Oltre alla Maratona che è la gara vera e propria, di 42 km e 195 metri, a cui parteciperanno le persone che sono già allenate; nella giornata di domenica si potrà prendere parte alla Staffetta - che è una declinazione della Maratona, divisa in 4 tappe e alla quale si può partecipare con 4 amici, 4 colleghi o 4 parenti - e alla Acea Water Fun Run, che è la stracittadina adatta a tutti: ragazzi, famiglie, bambini e anche gli anziani. Si può correre o anche camminare, è una festa per le strade di Roma alla portata di tutti. Il percorso sarà di 5 km e quest'anno si terrà di sabato per permettere a tutti, anche ai maratoneti, di partecipare.